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Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

За даними органів безпеки, вони займались діяльністю, яка несумісна з дипломатичним статусом.

Австрія висилає чотирьох російських дипломатів
Ілюстративне фото
Фото: Austria Forum

Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів, які, за даними австрійських органів безпеки, займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом. Вони мають залишити країну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії, передає APA.

Троє дипломатів працювали в російському посольстві у Відні, ще один входив до російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Рішення щодо дипломатів ухвалили на підставі інформації, отриманої від австрійських органів безпеки. У МЗС не розкрили подробиць щодо діяльності, яка стала підставою для їхнього вислання.

Що передувало?

Як повідомляє австрійське медіа, у серпні Міністерство оборони країни попередило військовослужбовців і резервістів про можливі спроби встановлення контактів із ними з боку ймовірних російських агентів. Відомство попросило повідомляти про підозрілі звернення.

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