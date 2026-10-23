У Румунії затримали українця, підозрюваного в продажу дитячої порнографії на 938 тис. доларів

Затриманим є львівʼянин, який перебував у міжнародному розшуку.

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У Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у розповсюдженні дитячої порнографії.

У Офісі генпрокурора розповіли, що, за даними слідства, він адміністрував близько тисячі вебресурсів, через які отримав понад 938 тис. доларів США.

ОГП готує документи для його екстрадиції в Україну.

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За даними слідства, з початку 2025 року чоловік організував продаж матеріалів дитячої порнографії через мережу платних сайтів. Доступ до забороненого контенту надавав за криптовалюту.

Загально він отримав 938 700 доларів США, що за курсом НБУ станом на 14 жовтня минулого року еквівалентно понад 39 млн грн.

Під час обшуків на його комп’ютері виявили докази адміністрування сайтів та продажу відповідних матеріалів.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку докази

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 КК України. Оскільки він переховувався від слідства, його оголосили в міжнародний розшук.

У серпні 2026 року підозрюваного затримали в Румунії у місті Тімішоара. Наразі триває процедура його видачі українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.