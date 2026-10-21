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Прокуратура готує звернення до Інтерполу щодо розшуку підозрюваних у будівельній афері в Івано-Франківську

Інвестори вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, які так і не добудували. Троє підозрюваних переховуються за кордоном.

Прокуратура готує звернення до Інтерполу щодо розшуку підозрюваних у будівельній афері в Івано-Франківську
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура готує документи для ініціювання міжнародного розшуку трьох підозрюваних у будівельній афері в Івано-Франківську каналами Інтерполу. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, остаточна кількість потерпілих становить 256 інвесторів, які вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, що так і не добудували.

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13 жовтня 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно змінили раніше повідомлені підозри трьом особам і повідомили про нову підозру. Наразі готують документи для ініціювання їхнього міжнародного розшуку каналами Інтерполу.

За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, власник і засновник 15 будівельних компаній, разом із родичем і знайомим залучав кошти інвесторів, продаючи квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва.

"Водночас компанії не мали необхідних дозволів на будівельні роботи, підключення інженерних мереж та введення об'єктів в експлуатацію. Для кожного комплексу створювали окрему фірму, а отримані від покупців гроші переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан", – наголошують у прокуратурі.

У відомстві повідомили, що всі троє підозрюваних переховуються за кордоном. Їх уже оголошували в міжнародний розшук у 2023–2025 роках. Тепер прокуратура готує матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), що може сприяти встановленню їхнього місцеперебування, затриманню та екстрадиції в Україну.

Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, і легалізацію злочинних доходів. Організатору також інкримінують умисне ухилення від сплати податків.

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