Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу через спробу теракту

Ізраїльські солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.

Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу через спробу теракту
Палестинські поселення на Західному березі
Фото: EPA/UPG

Після нападу озброєних людей на ізраїльських солдатів сьогодні вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу, повідомляє DW.

Нетаньягу підкреслив, що ізраїльські військові запобігли “великому нападу”.

Відомо, що солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.

Реклама

Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, кілька з них у критичному стані.

Військові поінформували про запобіганню теракту проти ізраїльських цивільних осіб, зазначивши, що нападники мали при собі гвинтівку M16 і пістолет.

У ЦАХАЛі не уточнили, хто був ціллю нападу, і не надали жодних подробиць ані про двох загиблих імовірних нападників, ані про осіб, які постраждали під час стрілянини.

Нетаньягу доручив військовим “встановити оточення навколо міста Хеврон і підготуватися до повного закриття всього Західного берега, починаючи від сьогодні”.

Військові встановили блокпости та запровадили обмеження на в’їзд і виїзд у палестинських населених пунктах у цьому районі.

  • На Західному березі річки Йордан зростає рівень насильства з боку поселенців, а з початку року на цій території загинули десятки палестинців.
  • 27 жовтня в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори – перші із 2019 року та з моменту нападів ХАМАСу 7 жовтня.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies