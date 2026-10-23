Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу через спробу теракту

Після нападу озброєних людей на ізраїльських солдатів сьогодні вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу, повідомляє DW.
Нетаньягу підкреслив, що ізраїльські військові запобігли “великому нападу”.
Відомо, що солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.
Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, кілька з них у критичному стані.
Військові поінформували про запобіганню теракту проти ізраїльських цивільних осіб, зазначивши, що нападники мали при собі гвинтівку M16 і пістолет.
У ЦАХАЛі не уточнили, хто був ціллю нападу, і не надали жодних подробиць ані про двох загиблих імовірних нападників, ані про осіб, які постраждали під час стрілянини.
Нетаньягу доручив військовим “встановити оточення навколо міста Хеврон і підготуватися до повного закриття всього Західного берега, починаючи від сьогодні”.
Військові встановили блокпости та запровадили обмеження на в’їзд і виїзд у палестинських населених пунктах у цьому районі.
- На Західному березі річки Йордан зростає рівень насильства з боку поселенців, а з початку року на цій території загинули десятки палестинців.
- 27 жовтня в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори – перші із 2019 року та з моменту нападів ХАМАСу 7 жовтня.