Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу через спробу теракту

Ізраїльські солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.

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Після нападу озброєних людей на ізраїльських солдатів сьогодні вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу, повідомляє DW.

Нетаньягу підкреслив, що ізраїльські військові запобігли “великому нападу”.

Відомо, що солдати вбили двох озброєних людей у перестрілці на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Хеврон на Західному березі.

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Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, кілька з них у критичному стані.

Військові поінформували про запобіганню теракту проти ізраїльських цивільних осіб, зазначивши, що нападники мали при собі гвинтівку M16 і пістолет.

У ЦАХАЛі не уточнили, хто був ціллю нападу, і не надали жодних подробиць ані про двох загиблих імовірних нападників, ані про осіб, які постраждали під час стрілянини.

Нетаньягу доручив військовим “встановити оточення навколо міста Хеврон і підготуватися до повного закриття всього Західного берега, починаючи від сьогодні”.

Військові встановили блокпости та запровадили обмеження на в’їзд і виїзд у палестинських населених пунктах у цьому районі.