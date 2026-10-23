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​Неподалік від Парижа сталася стрілянина.Є жертва та поранені, серед них – дитина

Чоловік відкрив вогонь навмання із вікна автомобіля.

​Неподалік від Парижа сталася стрілянина.Є жертва та поранені, серед них – дитина
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У департаменті Івелін на заході від Парижа внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення. Підозрюваного затримали.

Про це повідомив прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, передає Reuters.

За словами мера міста Трапп Алі Рабе, чоловік стріляв із автомобіля. Він зазначив, що нападник, схоже, відкривав вогонь навмання та міг мати намір влаштувати масове вбивство.

Серед поранених, є 12-річна дівчинка. Підозрюваний проживав у сусідньому населеному пункті. Наразі мотиви стрілянини невідомі.

Лекорню заявив, що правоохоронні органи мобілізували всі необхідні сили для реагування на інцидент. Національна антитерористична прокуратура Франції підтвердила, що стежить за ситуацією.

  • 12 жовтня у французькому місті Обань неподалік Марселя 14-річний учень відкрив вогонь із мисливської рушниці в школі, поранивши директора та вчителя. Зброю він проніс у футлярі від гітари. Підлітка затримали, а прокуратура розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство. 
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