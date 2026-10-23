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Reuters: Саудівська Аравія може розширювати виробництво балістичних ракет

Королівство, можливо, вже розпочало виробництво твердопаливних ракет DF-15 і хоче створювати ракети більшої дальності – DF-21 або їхні аналоги.

Reuters: Саудівська Аравія може розширювати виробництво балістичних ракет
Китайська балістична ракета малої дальності DF-15
Фото: Вікіпедія

Саудівська Аравія, схоже, розширює свій завод із виробництва балістичних ракет, повідомляє Reuters з посиланням на американських дослідників, які проаналізували знімки з комерційних супутників.

Королівство хоче створити потужніші твердопаливні ракети, здатні долати більші відстані або нести важчі боєзаряди.

Американська супутникова компанія Planet Labs отримала знімки комплексу в районі Ед-Дувадімі, розташованого приблизно за 200 км на захід від Ер-Ріяда. Зйомка проводилася в період із квітня 2025 року по вересень 2026 року.

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За оцінкою дослідників Сема Лейра та Майкла Дуйтсмана з Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute), на цих знімках видно нову споруду, в якій розміщені ливарні шахти – заглиблення, куди заливають суміш компонентів палива для її затвердіння безпосередньо в корпусах ракетних двигунів.

Обабіч будівлі, схоже, розташовані стіни, які мають захистити сусідні споруди від випадкових вибухів. Будівля щонайменше вдвічі більша за ту, в якій, як вважається, розміщені наявні на заводі ливарні котловани. 

Експерти зазначають, що другу нову будівлю можна було б використовувати для зберігання компонентів палива або готових складових частин ракет.

Військові надають перевагу твердопаливним ракетам, оскільки їх можна зберігати протягом тривалого часу, а запускати – швидше, ніж рідиннопаливні системи.

Експерти ідентифікували залишки китайської ракети у Ємені

Згідно з розсекреченою оцінкою ЦРУ від 1991 року, у 1987 році Саудівська Аравія таємно придбала в Китаю близько 40 балістичних ракет DF-3 на рідкому паливі. Як свідчать відео на YouTube та фотографії, у квітні 2014 року під час військового параду країна вперше продемонструвала дві з них. 

Нещодавно команда FPRI також ідентифікувала – на основі відео та світлин із соціальних мереж – уламки, які є залишками ракети китайської розробки DF-15, випущеної Саудівською Аравією в Ємені.

За словами Лейра, Королівство, можливо, вже розпочало виробництво твердопаливних ракет DF-15, а розширення об’єкта “Аль-Думадімі”, ймовірно, пов’язане з виробництвом ракет більшої дальності – DF-21 або їхніх аналогів.

Вважається, що Ер-Ріяд звернувся до Пекіна, оскільки Вашингтон протягом тривалого часу обмежує експорт ракетних систем більшої дальності.

  • Наявність досконаліших ракет може допомогти Саудівській Аравії стримувати напади з боку Ірану та підвищити самодостатність її збройних сил, а також, імовірно, зміцнити позиції у конфлікті з єменськими хуситами, яких підтримує Тегеран.
  • Однак це створює ризик розпалювання регіональних перегонів ракетних озброєнь, а також може посилити опір у Конгресі США щодо американсько-саудівської угоди про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики. Ця угода вже викликала занепокоєння стосовно поширення ядерних технологій.
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