Росія заявила про згоду на тристоронню зустріч з Україною і США в ОАЕ

За словами Кремля, вона може відбутися в першій половині листопада.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков 23 жовтня заявив, що на початку наступного місяця в Абу-Дабі відбудуться переговори команд України, США та Росії. Конкретної дати він не назвав, передає російське медіа «Ведомости».

У відповідь на запитання журналістів, чи може до перемовин долучитися Європа, Пєсков сказав, що виключати нічого не можна. Але на запланованих переговорах передбачена участь лише трьох сторін.

«Нічого не можна виключати апріорі. Але ці переговори, про які йдеться, будуть в тристоронньому форматі», – сказав він.

За словами кремлівського прессрекретаря, Владімір Путін для російських перемовників визначив завдання обговорити питання безпеки Росії та України в період після того, як почнеться врегулювання війни.