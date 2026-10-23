Росія заявила про згоду на тристоронню зустріч з Україною і США в ОАЕ

Речник Кремля Дмітрій Пєсков 23 жовтня заявив, що на початку наступного місяця в Абу-Дабі відбудуться переговори команд України, США та Росії. Конкретної дати він не назвав, передає російське медіа «Ведомости».
У відповідь на запитання журналістів, чи може до перемовин долучитися Європа, Пєсков сказав, що виключати нічого не можна. Але на запланованих переговорах передбачена участь лише трьох сторін.
«Нічого не можна виключати апріорі. Але ці переговори, про які йдеться, будуть в тристоронньому форматі», – сказав він.
За словами кремлівського прессрекретаря, Владімір Путін для російських перемовників визначив завдання обговорити питання безпеки Росії та України в період після того, як почнеться врегулювання війни.
- Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу цього тижня. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність. Попри це, вже за кілька годин після завершення переговорів вона провела нову балістичну атаку проти Києва, а по інших регіонах била дронами.
- Тристоронні переговори Україна, Росія і США проводили минулого року і взимку 2026-го. Зустрічі зупинилися після зміщення фокусу США на війну проти Ірану. Україна наполягала на необхідності переговорів з перспективою зустрічі на рівні лідерів.
- У попередніх раундах сторони працювали над планом завершення війни, але узгодити всі пункти не вдалося. Росія вимагає віддати їй усю Донецьку і Луганську області, Крим та окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Україна вимагає початку врегулювання на поточних лініях, без відведення української армії.