​Британські винищувачі вперше долучилися до французьких ядерних навчань

Участь у навчаннях взяли британські Typhoon і французькі Rafale. Вони відпрацьовували сценарій ядерного удару.

Велика Британія та Франція вперше провели спільні навчання за участю британських винищувачів Typhoon і французьких літаків Rafale, залучених до відпрацювання сценарію ядерного удару. У Парижі заявили, що співпраця між країнами у сфері ядерного стримування поглиблюється на тлі зростання загроз для Європи та напруженості у відносинах із Росією.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства збройних сил Франції, навчання під назвою Rummy відбулися у вівторок, 20 жовтня, ввечері. Французькі Rafale вилетіли з авіабази Сен-Дізьє на північному сході країни, після чого їх супроводжували британські винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил. Під час маневрів військові відпрацьовували сценарій ядерного удару.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен наголосила, що наявність у двох держав незалежних ядерних сил не перешкоджає координації їхніх дій. За її словами, участь британських літаків у французьких ядерних навчаннях стала першим таким випадком.

Фото: Х Катрін Вотрен

Фото: Х Катрін Вотрен

Домовленість про поглиблення взаємодії у сфері ядерного стримування країни уклали в липні 2025 року. На це рішення вплинули зростання загроз для Європи та невизначеність щодо ролі США як союзника.