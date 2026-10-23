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​Британські винищувачі вперше долучилися до французьких ядерних навчань

Участь у навчаннях взяли британські Typhoon і французькі Rafale. Вони відпрацьовували сценарій ядерного удару.

​Британські винищувачі вперше долучилися до французьких ядерних навчань
Військові навчання Франції та Британії
Фото: Х Катрін Вотрен

Велика Британія та Франція вперше провели спільні навчання за участю британських винищувачів Typhoon і французьких літаків Rafale, залучених до відпрацювання сценарію ядерного удару. У Парижі заявили, що співпраця між країнами у сфері ядерного стримування поглиблюється на тлі зростання загроз для Європи та напруженості у відносинах із Росією.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства збройних сил Франції, навчання під назвою Rummy відбулися у вівторок, 20 жовтня, ввечері. Французькі Rafale вилетіли з авіабази Сен-Дізьє на північному сході країни, після чого їх супроводжували британські винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил. Під час маневрів військові відпрацьовували сценарій ядерного удару.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен наголосила, що наявність у двох держав незалежних ядерних сил не перешкоджає координації їхніх дій. За її словами, участь британських літаків у французьких ядерних навчаннях стала першим таким випадком.

Фото: Х Катрін Вотрен
Фото: Х Катрін Вотрен

  • Домовленість про поглиблення взаємодії у сфері ядерного стримування країни уклали в липні 2025 року. На це рішення вплинули зростання загроз для Європи та невизначеність щодо ролі США як союзника.
  • У березні 2026 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір розширити французький ядерний арсенал. Також він запропонував європейським партнерам долучатися до спільних навчань і допустив можливість тимчасового розміщення на їхній території французьких засобів, здатних нести ядерне озброєння.
  • Франція витрачає приблизно 5,6 млрд євро на рік на підтримання свого ядерного арсеналу, який налічує 290 боєзарядів морського та повітряного базування. За цим показником країна посідає четверте місце у світі. Для порівняння, Росія та США мають понад 5000 ядерних боєзарядів кожна.
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