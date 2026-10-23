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Окупанти вдарили по приватному секторі Дніпра, є поранені (оновлено)

На місця влучання виникла пожежа. Зруйновано будинок.

Окупанти вдарили по приватному секторі Дніпра, є поранені (оновлено)
Наслідки атаки в передмісті Дніпра
Фото: Олександр Ганжа Telegram

Російська армія атакувала приватний сектор Дніпра, там виникла пожежа. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог вкотре за день завдав удару по Дніпру. Сталося займання у приватному секторі. Попередньо, є поранені", – повідомив він.

За оновленою інформацією, через російський обстріл двоє людей дістали поранень. Зруйнований приватний будинок. Під його завалами може перебувати людина. 

Пошкоджені щонайменше 5 приватних осель.

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