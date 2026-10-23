Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували воєнні злочини судді Південного окружного військового суду РФ Олега Терентьєва. Він безпідставно засудив українського військовослужбовця до позбавлення волі в російській колонії.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, Терентьєв безпідставно призначив українському військовому покарання у вигляді позбавлення волі в російській колонії. Як встановили правоохоронці, він очолив судовий процес, побудований на фейкових обвинуваченнях.

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У СБУ наголошують, що таке рішення порушує норми міжнародного гуманітарного права. Відповідно до них, військовослужбовець, який потрапив у полон, набуває статусу військовополоненого і не підлягає ув’язненню за саму участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Олегу Терентьєву про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – у воєнних злочинах, зокрема порушенні вимог статті 99 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.