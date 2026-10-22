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Суд не продовжив ексміністру Галущенку обовʼязок носити електронний браслет

Підозрюваний має не відлучатися без дозволу з Києва та області, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Суд не продовжив ексміністру Галущенку обовʼязок носити електронний браслет
Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду, Київ, Україна, 16 лютого 2026 року.
Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС та пише Центр протидії корупції

«ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики», - зазначено у повідомленні суду.

Слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний браслет. Мотиви ухваленого рішення викладуть у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР.

Підозрюваний має:

  • прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні;
  • повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;
  • утримуватися від спілкування із визначеними особами;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).

Деталі справи

  • Галущенко обіймав посади міністра енергетики (29 квітня 2021 - 17 липня 2025), міністра юстиції (17 липня 2025 - 19 листопада 2025).
  • Політика затримали під час спроби виїзду з України "у межах справи "Мідас" 15 лютого. Йому повідомлено про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.
  • Верховна Рада відправила колишнього посадовця у відставку з поста міністра юстиції 19 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд 17 лютого цього року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
  • У червні за нього внесли заставу у розмірі 150 млн грн.
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