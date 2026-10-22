Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це йдеться у повідомленні ВАКС та пише Центр протидії корупції.
«ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики», - зазначено у повідомленні суду.
Слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний браслет. Мотиви ухваленого рішення викладуть у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР.
Підозрюваний має:
- прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні;
- повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеними особами;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).
Деталі справи
- Галущенко обіймав посади міністра енергетики (29 квітня 2021 - 17 липня 2025), міністра юстиції (17 липня 2025 - 19 листопада 2025).
- Політика затримали під час спроби виїзду з України "у межах справи "Мідас" 15 лютого. Йому повідомлено про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.
- Верховна Рада відправила колишнього посадовця у відставку з поста міністра юстиції 19 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд 17 лютого цього року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
- У червні за нього внесли заставу у розмірі 150 млн грн.