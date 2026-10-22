Підозрюваний має не відлучатися без дозволу з Києва та області, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду, Київ, Україна, 16 лютого 2026 року.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС та пише Центр протидії корупції.

«ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики», - зазначено у повідомленні суду.

Слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний браслет. Мотиви ухваленого рішення викладуть у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР.

Підозрюваний має:

прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні;

повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування із визначеними особами;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).

Деталі справи