Синєгубов: з початку вторгнення РФ понад 400 дітей з Харківщини незаконно депортували до Росії

Від початку повномасштабної війни з Харківської області до Росії примусово депортували понад 400 дітей. Кількох дітей вдалося повернути в Україну завдяки роботі Офісу президента.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише "Суспільне".

За словами очільника ОВА, перші випадки незаконної депортації дітей до РФ зафіксували під час деокупації територій Харківської області навесні та восени 2022 року.

"За нашою інформацією, примусово депортованими були більше 400 дітей з усієї території Харківської області. Це за нашою інформацією – досить важко її підтверджувати, тому що Росія, ми розуміємо, через жодну з організацій не веде комунікації щодо цієї проблематики", – розповів Синєгубов.

Він також зазначив, що було кілька випадків, коли дітей вдавалося повертати в Україну: "Це була титанічна робота Офісу президента з усіма дотичними органами, службами, спецпідрозділами й все інше", – зазначив начальник ОВА.