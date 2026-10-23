Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Херсонщині, є поранений

Російські війська продовжують дроновий терор цивільного населення Херсонської області. У миролюбівці окупанти атакували цивільне авто.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:10 росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Миролюбівці. Внаслідок влучання дрона постраждав 65-річний чоловік. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію", – ідеться у повідомленні.

Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.