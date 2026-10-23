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Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Херсонщині, є поранений

Ворожий БпЛА атакував авто у Миролюбівці.

Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Херсонщині, є поранений
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Російські війська продовжують дроновий терор цивільного населення Херсонської області. У миролюбівці окупанти атакували цивільне авто.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:10 росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Миролюбівці. Внаслідок влучання дрона постраждав 65-річний чоловік. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію", – ідеться у повідомленні. 

Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.

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