Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Херсонщині, є поранений

Російські війська продовжують дроновий терор цивільного населення Херсонської області. У миролюбівці окупанти атакували цивільне авто.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 16:10 росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Миролюбівці. Внаслідок влучання дрона постраждав 65-річний чоловік. Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію", – ідеться у повідомленні.
Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.
- Минулої доби через російську агресію 2 людини дістали поранення, з них – 1 дитина.