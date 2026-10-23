Для безпечного вивезення людей і доставки допомоги планують створити постійні гуманітарні коридори.

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Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування окупованих Олешок та околиць населеного пункту. Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Для досягнення цієї мети в найближчий час буде досягнуто режиму припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп.

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Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп.

Висловлюємо їм щиру вдячність", – зазначив Арахамія.

Подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про її перебіг надаватиме омбудсман України Дмитро Лубінець.

Омбудсман підтвердив заяву Меланії Трамп про гуманітарну місію з порятунку цивільних в окупованих Олешках.

Так, в Олешках буде забезпечено режим тиші, доставка гуманітарного вантажу і вільного пересування цивільних. Лубінець попросив з розумінням поставитися до поширення публічної інформації про місію.

Він зазначив, що операція буде поступовою та максимально складною, пообіцяв інформувати суспільство й показувати її результати.