Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування окупованих Олешок та околиць населеного пункту. Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки гуманітарної допомоги.
Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Для досягнення цієї мети в найближчий час буде досягнуто режиму припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп.
Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп.
Висловлюємо їм щиру вдячність", – зазначив Арахамія.
Подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про її перебіг надаватиме омбудсман України Дмитро Лубінець.
Омбудсман підтвердив заяву Меланії Трамп про гуманітарну місію з порятунку цивільних в окупованих Олешках.
Так, в Олешках буде забезпечено режим тиші, доставка гуманітарного вантажу і вільного пересування цивільних. Лубінець попросив з розумінням поставитися до поширення публічної інформації про місію.
Він зазначив, що операція буде поступовою та максимально складною, пообіцяв інформувати суспільство й показувати її результати.
- Меланія Трамп заявила, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором.