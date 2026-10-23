На Дніпропетровщині росіяни вбили та поранили 12 цивільних

Кількість поранених у Дніпрі внаслідок атаки РФ зробсла до вісьмох цивільних.

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Упродовж дня, 23 жовтня, російські окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини майже 70 разів. Загинула людина, ще 11 поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, 11 поранені. Майже 70 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

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У Дніпрі внаслідок удару РФ понівечені інфраструктура, підприємства, приватні оселі, автівки. Одна людина загинула, восьмеро поранених у лікарні.

У Підгороднянській громаді Дніпровського району постраждали чоловіки 66 і 46 років, а також 55-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мозолевській громадах. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, приватні будинки, вантажівки.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Карпівській та Грушівській громадах. Понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада.