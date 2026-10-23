В Міноборони триває підготовка до епідсезону, з листопада стартує вакцинація у навчальних центрах

Міноборони та Командування медичних сил, спільно з Генштабом ведуть активну підготовку де епідсезону 2026–2027 років у навчальних центрах ЗСУ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан.
"Працюємо над зниженням кількості ускладнень та летальних випадків захворювань у навчальних центрах", - йдеться в повідомленні.
Щороку у війську фіксують випадки тяжкого перебігу сезонних захворювань. Тому триває комплексна підготовка до епідеміологічного сезону.
Зокрема, тривають закупівлі вакцини, і вже з листопада розпочнеться вакцинація.
Також серед пріоритетів - забезпечення достатньої кількості ізоляторів та місць на стаціонарі у шпиталях і розгортання телемедичних комплексів.
"На перспективу стоїть завдання перейти від окремих вакцинальних ініціатив до зрозумілої системи, яка допоможе військовим отримувати необхідний захист від інфекційних хвороб на регулярній основі", - зазначила заступниця Міноборони.
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