В Міноборони триває підготовка до епідсезону, з листопада стартує вакцинація у навчальних центрах

Планується розгортання телемедичних комплексів та забезпечення достатньої кількості ізоляторів у шпиталях.

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Міноборони та Командування медичних сил, спільно з Генштабом ведуть активну підготовку де епідсезону 2026–2027 років у навчальних центрах ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Любов Галан.

"Працюємо над зниженням кількості ускладнень та летальних випадків захворювань у навчальних центрах", - йдеться в повідомленні.

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Щороку у війську фіксують випадки тяжкого перебігу сезонних захворювань. Тому триває комплексна підготовка до епідеміологічного сезону.

Зокрема, тривають закупівлі вакцини, і вже з листопада розпочнеться вакцинація.

Також серед пріоритетів - забезпечення достатньої кількості ізоляторів та місць на стаціонарі у шпиталях і розгортання телемедичних комплексів.

"На перспективу стоїть завдання перейти від окремих вакцинальних ініціатив до зрозумілої системи, яка допоможе військовим отримувати необхідний захист від інфекційних хвороб на регулярній основі", - зазначила заступниця Міноборони.