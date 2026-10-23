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Ракети атакували завод в російському Орлі, який виробляє компоненти для "Іскандерів" і "Панцирів"

Підприємство "Протон" виготовляє електронні компоненти для російського озброєння. 

Ракети атакували завод в російському Орлі, який виробляє компоненти для "Іскандерів" і "Панцирів"
Фото: стопкадр з відео

Під ракетний удар у російському Орлі потрапив завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для озброєння. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

За інформацією очевидців, в завод влучили чотири ракети. Російські ЗМІ і губернатор області також повідомляють про ураження підприємства. 

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Акціонерне товариство "Протон" в Орлі спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання за повним циклом – від кристалів до готової продукції. Про це йдеться в реєстрі підприємств, пов’язаних із виробництвом російської зброї, який веде ГУР МОУ.

За даними реєстру, завод виготовляє діодний модуль 2M420A4 для крилатої авіаційної ракети С-71К "Ковер" і перемикач-інвертор 249ЛП5 для ракетного комплексу "Іскандер-М".

Також підприємство випускає електронні модулі-комутатори та інтегральні мікросхеми для зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".

У вересні 2025 року Велика Британія внесла підприємство до санкційного списку за роботу в оборонному секторі та секторі електроніки.

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