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Під ракетний удар у російському Орлі потрапив завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для озброєння. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

За інформацією очевидців, в завод влучили чотири ракети. Російські ЗМІ і губернатор області також повідомляють про ураження підприємства.

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Акціонерне товариство "Протон" в Орлі спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання за повним циклом – від кристалів до готової продукції. Про це йдеться в реєстрі підприємств, пов’язаних із виробництвом російської зброї, який веде ГУР МОУ.

За даними реєстру, завод виготовляє діодний модуль 2M420A4 для крилатої авіаційної ракети С-71К "Ковер" і перемикач-інвертор 249ЛП5 для ракетного комплексу "Іскандер-М".

Також підприємство випускає електронні модулі-комутатори та інтегральні мікросхеми для зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".

У вересні 2025 року Велика Британія внесла підприємство до санкційного списку за роботу в оборонному секторі та секторі електроніки.