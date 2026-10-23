Зеленський підтвердив, що Україна, США і Росія можуть провести тристоронні переговори у листопаді

Українська сторона готова до переговорів у будь-який день, запевнив глава держави.

У першій половині листопада може відбутися тристороння зустріч на рівні команд щодо завершення війни Росії проти України.

Про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в Hudson institute, передає «Суспільне».

Глава держави зазначив, що українська сторона готова до переговорів у будь-який день, однак остаточне рішення залежить від позиції РФ.

За його словами, таку зустріч планували ще на жовтень, але російська сторона відмовилася від неї під черговим приводом. Президент наголосив, що переговори неможливі без участі й тиску США, а також зазначив, що надалі потрібно переходити від технічного рівня до безпосередньої зустрічі лідерів держав.

Переговори про завершення війни в Україні: що відомо