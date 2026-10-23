Зеленський підтвердив, що Україна, США і Росія можуть провести тристоронні переговори у листопаді

У першій половині листопада може відбутися тристороння зустріч на рівні команд щодо завершення війни Росії проти України.
Про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в Hudson institute, передає «Суспільне».
Глава держави зазначив, що українська сторона готова до переговорів у будь-який день, однак остаточне рішення залежить від позиції РФ.
За його словами, таку зустріч планували ще на жовтень, але російська сторона відмовилася від неї під черговим приводом. Президент наголосив, що переговори неможливі без участі й тиску США, а також зазначив, що надалі потрібно переходити від технічного рівня до безпосередньої зустрічі лідерів держав.
Переговори про завершення війни в Україні: що відомо
- 20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александера Стубба, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення.
- За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надати Україні сильні безпекові гарантії. Серед можливих варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.
- 21 жовтня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним. За словами американського спецпредставника, у переговорах також брав участь Джаред Кушнер. Сторони обговорили основи мирного врегулювання та можливості продовження роботи над припиненням війни.
- Віткофф також повідомив, що роботу планують продовжити у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні.
- Європейські уряди тим часом обговорюють можливість призначити представника, який вестиме прямі переговори з президентом Росії щодо завершення війни в Україні. Серед найбільш ймовірних потенційних кандидатів – президент Фінляндії Александр Стубб і президент Європейської ради Антоніу Кошта.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 жовтня заявив, що на початку наступного місяця в Абу-Дабі відбудуться переговори команд України, США та Росії. Конкретної дати він не назвав.
- Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Україна і Росія погодилися повернутися до переговорного процесу, проте все ще мають серйозні розбіжності щодо умов потенційної мирної угоди.