Посольство України у Вашингтоні евакуювали через підозрілий предмет

На місце події прибули американські правоохоронці й вибухотехніки.

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У Вашингтоні біля входу до консульського відділення посольства України 23 жовтня виявили підозрілий предмет.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає «Укрінформ».

Через це працівників та відвідувачів дипломатичної установи тимчасово евакуювали.

Тихий зазначив, що американська поліція кваліфікувала знахідку як підозрілу. Задля безпеки людей територію навколо консульства одразу оточили.

На місце події прибули американські правоохоронці та вибухотехніки, які зараз проводять усі необхідні перевірки.