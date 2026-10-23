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Посольство України у Вашингтоні евакуювали через підозрілий предмет

На місце події прибули американські правоохоронці й вибухотехніки.

Посольство України у Вашингтоні евакуювали через підозрілий предмет
прапори США і України
Фото: ОПУ

У Вашингтоні біля входу до консульського відділення посольства України 23 жовтня виявили підозрілий предмет. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає «Укрінформ».

Через це працівників та відвідувачів дипломатичної установи тимчасово евакуювали.

Тихий зазначив, що американська поліція кваліфікувала знахідку як підозрілу. Задля безпеки людей територію навколо консульства одразу оточили.

На місце події прибули американські правоохоронці та вибухотехніки, які зараз проводять усі необхідні перевірки.

  • Українські посольства в різних країнах раніше мали схожі неприємні інциденти. Так, у листопаді 2022 року на адресу українського посольства в Мадриді (Іспанія) надійшов лист. Працівник дипустанови почав його відкривати і той вибухнув у руках. В результаті чоловік отримав поранення.
  • У грудні 2022 року низка українських посольств отримала криваві пакунки. МЗС України повідомляло, що до посольств Угорщини, Нідерландів, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакети. Там були очі тварин. 
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