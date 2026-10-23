Міноборони: У Резерв+ тимчасово не можна буде оформити окремі відстрочки

Технічні роботи розпочнуться 23 жовтня о 22:00. Відновити доступ до послуг орієнтовно планують 26 жовтня після 08:00.

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У застосунку Резерв+ тимчасово буде недоступне оформлення окремих видів відстрочок від мобілізації. Причина – планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.

Про це повідомило Міноборони України.

Роботи розпочнуться 23 жовтня о 22:00 і триватимуть кілька діб. У цей період у Резерв+ не можна буде оформити відстрочки, пов’язані з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці.

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У Міноборони наголошують, що повторний вхід до застосунку не відновить доступ до цих послуг. Тому користувачів просять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторної авторизації.

Якщо інформація про відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи послуг повідомлять окремо. Орієнтовний час – 26 жовтня після 08:00.

Уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Критичність підприємств відокремлять від економічних показників, а для компаній, яким необхідно повністю бронювати працівників, готують окремий механізм.