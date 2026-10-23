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Defense Tech

DevDroid представила НРК «Єрихон» вантажопідйомністю до 500 кг

Комплекс уже пройшов кодифікацію та допущений до експлуатації у Силах оборони

DevDroid представила НРК «Єрихон» вантажопідйомністю до 500 кг
НРК «Єрихон»
Фото: DevDroid

Українська компанія DevDroid представила наземний роботизований комплекс «Єрихон», призначений для виконання логістичних і спеціальних транспортних завдань. Про це виробник повідомив у Facebook.

НРК призначений для виконання логістичних і спеціальних транспортних завдань, зокрема для переміщення озброєння та вантажів різного призначення. За даними розробників, НРК може перевозити вантажі масою до 500 кг, має запас ходу до 40 км і максимальну швидкість 14 км/год.

У комплексі поєднали логістичну платформу «Єрихон» із системою керування Droid Box. За даними компанії, система забезпечує підтримку до шести типів каналів зв’язку, зокрема LTE, Starlink і Mesh-мереж.

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу та підвищуючи точність, автономність і безпеку.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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