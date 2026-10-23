В Україні випробували литовський дрон-перехоплювач з комплексу SkyWiper Wall

SkyWiper Wall може інтегруватися з українськими радіолокаційними станціями. Наразі комплекс уже застосовують в Україні в бойових умовах

В Україні в бойових умовах випробували литовський дрон-перехоплювач, який є складовою комплексу протиповітряної оборони малої дальності SkyWiper Wall. Про це виданню «Мілітарний» повідомив генеральний директор і співзасновник литовської компанії VYTIS TECH Шарунас Станісловенас.

SkyWiper Wall — радіолокаційний комплекс протиповітряної оборони малої дальності. До його складу входять радар середньої дальності з чотиривимірним скануванням (4D), оптико-електронна система для візуальної ідентифікації цілей, спрямований засіб радіоелектронної боротьби для глушіння сигналів, система командного управління та дрон-перехоплювач літакового типу. Залежно від потреб комплекс можна розгорнути як мобільну систему на причепі або встановити на стаціонарній позиції.

Під час перехоплення апарат використовує радіолокаційне наведення, щоб наблизитися до повітряної цілі на відстань 100–200 метрів. На цьому етапі він автоматично атакує її, орієнтуючись за допомогою відеокамери.

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За даними розробників, дрон має розміри 100 × 70 × 25 см. Його максимальна злітна маса становить 4 кг, а маса корисного навантаження — від 500 до 700 г. Залежно від умов апарат може перебувати в повітрі 10–20 хвилин. Заявлена дальність польоту — 25–35 км. Крейсерська швидкість становить 80–220 км/год, а максимальна сягає 300 км/год. Ще однією особливістю дрона є можливість автоматичного зльоту під кутом 45 градусів. Перехоплювач оснащений тепловізійною камерою з роздільною здатністю 640 × 480 пікселів.

За словами керівника VYTIS TECH, апарат має два електродвигуни та виконаний за літаковою схемою з дельтаподібним крилом.

Попри максимальну швидкість у 300 км/год, нинішні характеристики перехоплювача не дають змоги ефективно протидіяти реактивним безпілотникам.

«На жаль, наразі ми не можемо допомогти вам із реактивними дронами на висотах 4 і 5, але працюємо над цим. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо допомогти й у цьому напрямку», — зазначив представник компанії.

VYTIS TECH спеціалізується на розробці та виробництві безпілотників і входить до складу групи NT Service, відомої своїми розробками у сфері радіоелектронної боротьби.