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Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках

Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі до Олешок та навколишніх сіл за допомогою дронів.

Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках
Фото: Генштаб

Сили оборони готові до реалізації гуманітарної місії в окупованих Олешках. Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі цивільним в окуповані Олешки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", – наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначили, що українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки гуманітарних вантажів дронами для мешканців Олешок та навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – йдеться в повідомленні.

Гуманітарна місія в Олешках. Що відомо

  • Давид Арахамія підтвердив, що Україна готує операцію з деблокування Олешок для евакуації цивільних. Для безпечного вивезення людей і доставки допомоги планують створити постійні гуманітарні коридори.
  • Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив гуманітарну місію з порятунку цивільних в окупованих Олешках. Там буде забезпечено режим тиші, доставка гуманітарного вантажу і вільного пересування цивільних. 
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