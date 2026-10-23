Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках

Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі до Олешок та навколишніх сіл за допомогою дронів.

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Сили оборони готові до реалізації гуманітарної місії в окупованих Олешках. Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі цивільним в окуповані Олешки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", – наголошують у Генштабі.

У Генштабі зазначили, що українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки гуманітарних вантажів дронами для мешканців Олешок та навколишніх сіл.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – йдеться в повідомленні.

Гуманітарна місія в Олешках. Що відомо

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором.

Давид Арахамія підтвердив, що Україна готує операцію з деблокування Олешок для евакуації цивільних. Для безпечного вивезення людей і доставки допомоги планують створити постійні гуманітарні коридори.