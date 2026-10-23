Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках

Сили оборони готові до реалізації гуманітарної місії в окупованих Олешках. Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі цивільним в окуповані Олешки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку", – наголошують у Генштабі.
У Генштабі зазначили, що українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки гуманітарних вантажів дронами для мешканців Олешок та навколишніх сіл.
"Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований", – йдеться в повідомленні.
Гуманітарна місія в Олешках. Що відомо
- 23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором.
- Давид Арахамія підтвердив, що Україна готує операцію з деблокування Олешок для евакуації цивільних. Для безпечного вивезення людей і доставки допомоги планують створити постійні гуманітарні коридори.
- Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив гуманітарну місію з порятунку цивільних в окупованих Олешках. Там буде забезпечено режим тиші, доставка гуманітарного вантажу і вільного пересування цивільних.