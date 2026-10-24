ГУР: росіяни перетворюють тимчасово окуповані території України на кримінальні анклави

Кремль посилює пропаганду, ізоляцію населення та контроль над окупаційними адміністраціями на т.о. територіях України.

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На тимчасово окупованих територіях України погіршується криміногенна ситуація, а рівень життя населення продовжує падати. У Кремлі ці проблеми розглядають як ризики для контролю над захопленими регіонами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Основними загрозами є незаконний обіг зброї та вибухівки, зловживання алкоголем серед російських військових, вуличні сутички й побиття. Також фіксують зростання кіберзлочинності та розкрадання коштів, які окупаційні адміністрації отримують із російського бюджету.

За оцінкою ГУР, місцеві жителі живуть під постійним тиском через посилений контррозвідувальний режим, загрозу насильства з боку російських військових і репресії силових структур. Це посилює негативне ставлення населення до окупаційної влади.

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Ситуацію ускладнює погіршення соціально-економічних умов. На захоплених територіях бракує роботи, продовольства, медикаментів, пального та товарів першої необхідності. На тлі зростання злиднів і руйнувань люди виїжджають із регіонів.

Для підтримки лояльності населення Росія намагається активніше просувати пропагандистські матеріали про так звані соціально-економічні проєкти та програми підвищення народжуваності.

Паралельно окупаційна влада прагне обмежити доступ жителів до альтернативних джерел інформації та каналів комунікації, зокрема тих, які російська влада маркує як пов’язані з "іноземними агентами".

Кремль також планує посилювати нагляд за окупаційними адміністраціями та колаборантами, які обіймають посади в незаконно створених органах управління. За даними ГУР, Москва не довіряє повною мірою навіть найбільш проросійським представникам окупаційної влади.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Кремль призначив новим куратором окупованих територій Марата Хуснулліна. Фактичним управлінням захопленими регіонами, за даними ГУР, займається тіньова спецгрупа, до якої входять представники російських спецслужб і силових органів.