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У Росії після атаки дронів палає завод "Тольяттикаучук", у Криму – масштабний блекаут

У Краснодарському краї також уражено підстанцію 500/220 кВ "Тамань", розташовану поблизу Керченської протоки.

У Росії після атаки дронів палає завод "Тольяттикаучук", у Криму – масштабний блекаут
Фото: ASTRA

У російському Тольятті Самарської області внаслідок атаки безпілотників загорівся завод "Тольяттикаучук". Про це повідомляє моніторинговий канал ASTRA.

Місцеві Telegram-канали вночі повідомляли про атаку БпЛА та численні вибухи. За попередніми даними, під ударом опинився промисловий район міста.

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За даними OSINT ASTRA, пожежа виникла саме на території заводу "Тольяттикаучук", розташованого на вулиці Новозаводській, 8.

За повідомленнями місцевих жителів у чатах, вулицю біля підприємства перекрили. Також з’явилася інформація про можливе ураження розташованої неподалік Тольяттинської ТЕЦ. Мешканці міста повідомляли про перебої з електро- та водопостачанням.

З 2019 року підприємство "Тольяттикаучук" входить до групи "Татнефть". Завод виробляє синтетичні каучуки, мономери, вуглеводневі фракції та добавки до автомобільного бензину.

Синтетичні каучуки, які випускає підприємство, також використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

12 вересня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження цього підприємства. Водночас тодішній OSINT-аналіз ASTRA вказував на пожежу в районі російського нафтохімічного комплексу  "КуйбишевАзот".

Також, за інформацією Exilenova+, у Краснодарському краї Росії уражено підстанцію 500/220 кВ "Тамань", розташовану поблизу Керченської протоки.

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Ураження об’єкта підтверджують супутникові дані NASA FIRMS, які фіксують теплові аномалії. Підстанція забезпечує передачу електроенергії з півдня Росії до тимчасово окупованого Криму.

За інформацією Exilenova+, в окупованому Криму масштабний блекаут. Моніторинговий проєкт NetBlocks також зафіксував падіння інтернет-трафіку на півострові майже до нульового рівня.

Інформація про причини та масштаби перебоїв з електропостачанням потребує подальшого уточнення. Дані NASA FIRMS про теплові аномалії самі по собі не підтверджують характер пошкоджень підстанції, а різке падіння інтернет-трафіку не є самостійним підтвердженням повного знеструмлення всього Криму.

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