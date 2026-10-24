Генштаб: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському та Покровському напрямках

Сили оборони уразили райони скупчення живої сили та техніки ворога, пункт управління БпЛА та ще два важливих об’єкти противника.

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Розпочалася 1704-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення, ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10270 дронів-камікадзе та здійснили 2755 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Волфине, Вовківка, Козаче, Смолине, Бруски, Нововасилівка, Сопич, Баранівка, Рівне, Смикарівка, Нова Гута Сумської області; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Товстодубове.

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За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, три гармати, пункт управління БпЛА та ще два важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки та Подолів.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили три штурмові дії у бік населених пунктів Зарічне, Закітне та Колодязі.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного та Русиного Яру.

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Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки та Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.