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Генштаб: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському та Покровському напрямках

Сили оборони уразили райони скупчення живої сили та техніки ворога, пункт управління БпЛА та ще два важливих об’єкти противника.

Генштаб: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському та Покровському напрямках
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1704-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення, ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10270 дронів-камікадзе та здійснили 2755 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Волфине, Вовківка, Козаче, Смолине, Бруски, Нововасилівка, Сопич, Баранівка, Рівне, Смикарівка, Нова Гута Сумської області; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Товстодубове.

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За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, три гармати, пункт управління БпЛА та ще два важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки та Подолів.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили три штурмові дії у бік населених пунктів Зарічне, Закітне та Колодязі.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного та Русиного Яру.

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Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки та Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1980 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, три бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1855 безпілотних літальних апаратів, 413 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.
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