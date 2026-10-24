Росіяни 934 рази атакували Запоріжжя та область, є поранені

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Упродовж доби російські війська завдали 934 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок ворожих атак у Запоріжжі та Запорізькому районі поранень дістали семеро людей.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За інформацією обласної влади, російські військові застосували різні види озброєння для атак на обласний центр і населені пункти регіону.

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Зокрема, зафіксовано чотири ракетні удари по Запоріжжю та 21 авіаудар по Запоріжжю, Кушугуму, Жовтенькому, Жовтій Кручі, Таврійському, Ясній Поляні, Новорозівці, Одарівці, Веселому Гаю, Кринівці, Новотроїцькому, Заливному, Райському, Вільнянці, Васинівці, Сонячному та Червоному Яру.

Окрім цього, російські війська здійснили 730 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівка, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів області.

Ще 179 артилерійських ударів припали на Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Оріхів, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське та інші населені пункти.

За даними обласної влади, протягом доби надійшло 107 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.