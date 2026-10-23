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159 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

159 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 67 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6743 дрони-камікадзе та здійснив 2098 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка. Одна з цих атак іще триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолів та Радьківки.

Три спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Колодязів, Зарічного та Закітного. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького та Вільного. Три штурмові дії противника тривають.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 11 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, три спеціальні засоби, ПУ БпЛА, склад майна та одне укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки. 

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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