Керівник ГУР: повернення українців з полону є результатом тривалої роботи

Олег Іващенко зазначив, що робота над поверненням наших громадян не припиняється навіть тоді, коли домовленостей не вдається досягти швидко.

Повернення українців з полону є результатом тривалої роботи, яка не припиняється навіть тоді, коли домовленостей не вдається досягти швидко.

Про це заявив начальник ГУР МО України, голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-лейтенант Олег Іващенко наголосив

«Сьогодні додому повертаються люди, на яких родини чекали понад чотири роки. Серед них є ті, кого Росія незаконно засудила, і п'ятеро українців, які пережили теракт в Оленівці. Це ще раз показує, наскільки важливо не припиняти пошук, перевіряти кожне свідчення, встановлювати долю тих, про кого немає достовірної інформації", - розповів Іващенко.

Він додав, що Україна має використовувати всі доступні механізми, щоб повертати полонених.

Голова Координаційного штабу також підкреслив важливість взаємодії всіх державних органів, залучених до повернення українців, та подякував представникам Сил безпеки і оборони, переговорних груп і міжнародним партнерам, які сприяють визволенню наших громадян.

Іващенко заявив, що робота з повернення всіх українців, які залишаються в російській неволі, триває.