Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках для проведення гуманітарної операції

Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня.

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Україна запроваджує режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області для проведення гуманітарної операції. Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони України зроблять все можливе для забезпечення безпеки та порятунку мешканців Олешок, - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

В Білому Домі заявили, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Згідно із заявою, перша леді США Меланія Трамп та її представник працювали безпосередньо з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню.