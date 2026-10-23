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Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках для проведення гуманітарної операції

Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня.

Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках для проведення гуманітарної операції
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

Україна запроваджує режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області для проведення гуманітарної операції. Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони України зроблять все можливе для забезпечення безпеки та порятунку мешканців Олешок, - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

  • В Білому Домі заявили, що Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.
  • Згідно із заявою, перша леді США Меланія Трамп та її представник працювали безпосередньо з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню. 
  • Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках. Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі до Олешок та навколишніх сіл за допомогою дронів.
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