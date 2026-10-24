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Трамп припустив, що 200% митного тарифу проти Росії та України могли б зупинити війну

Виявляється, мита - головний миротворчий засіб республіканця.

Трамп припустив, що 200% митного тарифу проти Росії та України могли б зупинити війну
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час виступу на мітингу у Флориді заявив, що митні тарифи є його найбільш ефективним засобом завершення війн.

Як пише Clash Report, господар Білого дому розповів, що зупинив 5 збройних конфліктів завдяки тому, що пригрозив їхнім сторонам запровадити 200% мита на експорт товарів до Сполучених Штатів.

Після цього Трамп почав вголос міркувати, що варто було б "негайно зробити це щодо Росії та України" та зізнався, що раніше йому ніколи не спадала на думку така ідея.

Проте президент одразу ж сам собі заперечив, стверджуючи, що обсяг товарів, які США закуповує у нашої держави та країни-агресора нібито надто малий, щоб ця погроза справді могла спрацювати як миротворчий крок.

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