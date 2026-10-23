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Трамп скасує деякі тарифи для Канади, щоб допомогти сенаторці від Республіканської партії на виборах

Мита, які Дональд Трамп запровадив на імпорт з Канади, особливо вдарили по мешканцях штатів Мен, Мічиган та Нью-Гемпшир.

Трамп скасує деякі тарифи для Канади, щоб допомогти сенаторці від Республіканської партії на виборах
Сенаторка Сьюзан Коллінз, республіканка від штату Мен
Фото: EPA

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує низку тарифів на канадські товари, які непропорційно шкодять мешканцям прикордонних з Канадою штатів. 

Про це оголосила в п'ятницю сенатор-республіканець від штату Мен Сьюзан Коллінз, повідомляє The Washington Post.

Очікується, що президент США скасує 50% тарифи на на продукцію, що використовується в сільському господарстві, зокрема, гофровані паперові коробки та ящики; пластикові коробки, ящики та скриньки; холодильне та морозильне обладнання; обладнання для очищення та певні види техніки.

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Мита, які Дональд Трамп запровадив на імпорт з Канади, особливо вдарили по мешканцях штатів Мен, Мічиган та Нью-Гемпшир. Економічний вплив поширився на три дуже конкурентні перегони за місця в Сенаті від цих штатів. Особливо загроженою є позиція Сюзан Коллінз, яка повторно балотується в Сенат від штату, де Дональд Трамп програв президентські вибори 2024 року. 

Її суперник від Демократичної партії, Трой Джексон, зробив торговельну війну Трампа з Канадою центральним питанням кампанії, і в опитуваннях напередодні останнього тижня перед днем виборів вони мають приблизно одинаковий рівень підтримки. 

Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп запровадив 50% мита на канадські товари вартістю близько 20 мільярдів доларів, що становить близько 5% його експорту до США, після того, як переговори в останню хвилину між країнами провалилися. 

Канада відповіла власними митами, що спонукало Трампа заборонити імпорт певних канадських товарів і пригрозити подвоїти тарифи на канадські транспортні засоби в січні, якщо сторони не зможуть дійти згоди.

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