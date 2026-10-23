AP: Через аномальну спеку в Європі могли померти понад 50 тисяч людей

У Європі влітку 2026 року через аномальну спеку могли померти 50 391 людина. Майже дві третини цих смертей науковці пов’язують із глобальним потеплінням.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на нове наукове дослідження.

Дослідники проаналізували вплив літньої спеки на смертність у 854 європейських містах протягом червня, липня та серпня 2026 року. За їхніми підрахунками, із загальної кількості смертей 32 619 випадків, або майже 65%, пов’язані з антропогенним потеплінням.

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Цей показник на 71% перевищує попередній антирекорд 2022 року, коли дослідники оцінили кількість смертей від спеки у 29 480.

Водночас реальна кількість жертв може бути більшою. Дослідження охоплює лише 854 міста, де проживає близько 40% населення Європи. Науковці не врахували смертельну хвилю спеки, яка спостерігалася у травні.

Найнебезпечнішим став період із 17 червня до 1 липня. Тоді середня температура повітря перевищувала кліматичну норму на 5,3°C. На ці два тижні припала приблизно третина всіх оцінених смертей від спеки.

Найвищі показники смертності зафіксували в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині.

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Найбільш уразливими до екстремальних температур виявилися люди похилого віку: понад половину померлих становили люди віком від 85 років. Водночас, за оцінками науковців, спека могла спричинити смерть понад 800 людей віком від 20 до 44 років.

Дослідники пояснюють, що навіть незначне підвищення середньої температури через глобальне потепління може перетворювати звичайну літню спеку на небезпечну для життя. При цьому інфраструктура багатьох європейських міст, особливо в Західній та Північній Європі, не пристосована до настільки високих температур.

Науковці наголошують на необхідності розвивати системи раннього попередження про спеку, забезпечувати доступ до охолодження приміщень і посилювати захист найбільш уразливих груп населення.

За їхніми словами, адаптації до високих температур недостатньо без скорочення використання викопного палива, яке є одним із головних чинників глобального потепління.