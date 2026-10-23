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У Молдові безпілотник упав за 100 метрів від житлового будинку

Дрон виявили в селі Кіштельниця Теленештського району. Постраждалих немає. 

У Молдові безпілотник упав за 100 метрів від житлового будинку
Знайдений у Молдові безпілотник
Фото: Поліція Молдови

У селі Кіштельниця Теленештського району Молдови виявили безпілотник, який упав за 100 метрів від житлового будинку.

Про це повідомила поліція Молдови.

За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.

Правоохоронці оточили місце події, щоб гарантувати безпеку місцевих жителів. На місце також прибули фахівці вибухотехнічної служби поліції, які мають оглянути об’єкт і встановити всі обставини події.

Поліція закликала громадян не наближатися до безпілотників, їхніх уламків та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і триматися подалі від небезпечної зони до завершення перевірки.

Міністерство оборони Молдови повідомляло, що під час російської атаки на Україну безпілотник незаконно перебував у повітряному просторі країни. Дрон двічі зникав із систем спостереження, востаннє поблизу села Мішени Резинського району.

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