У Франції посилюють заходи безпеки через ризик нових масових заворушень

Тим часом у соцмережах поширюють заклики радикалів до насильства і грабежів.

Французька влада залучить близько 70 тисяч правоохоронців, бронетехніку, водомети та вертольоти для охорони порядку під час запланованих на суботу протестів.

Крім того, у Парижі зачинять Лувр та кілька інших відомих музеїв, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на АР.

Причиною таких заходів стали події минулого тижня, коли протести проти високої вартості життя переросли в найжорстокіші за останні роки заворушення із погромами, підпалами і сутичками з поліцією. У суботу демонстранти планують знову вийти на вулиці, а до акції збираються приєднатися студенти, профспілки та активісти руху «жовтих жилетів».

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс зазначив, що в соцмережах поширюють заклики радикалів до насильства і грабежів. Для захисту державних будівель залучать елітні підрозділи поліції, а силовики діятимуть жорстко й одразу затримуватимуть порушників.

У Міністерстві культури Франції підтвердили, що крім Лувру для відвідувачів тимчасово закриють музеї Орсе і Пікассо, а також Гран-Пале. Такі заходи вживають заради безпеки людей і збереження цінних творів мистецтва.

Тим часом 23 жовтня президент Франції Еммануель Макрон проводить зустріч зі студентськими організаціями і старшокласниками.