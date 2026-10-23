Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСвіт

У Франції посилюють заходи безпеки через ризик нових масових заворушень

Тим часом у соцмережах поширюють заклики радикалів до насильства і грабежів.

У Франції посилюють заходи безпеки через ризик нових масових заворушень
Демонстрація проти зростання вартості життя, Париж, 17 жовтня 2026
Фото: EPA/UPG

Французька влада залучить близько 70 тисяч правоохоронців, бронетехніку, водомети та вертольоти для охорони порядку під час запланованих на суботу протестів. 

Крім того, у Парижі зачинять Лувр та кілька інших відомих музеїв, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на АР.

Причиною таких заходів стали події минулого тижня, коли протести проти високої вартості життя переросли в найжорстокіші за останні роки заворушення із погромами, підпалами і сутичками з поліцією. У суботу демонстранти планують знову вийти на вулиці, а до акції збираються приєднатися студенти, профспілки та активісти руху «жовтих жилетів».

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс зазначив, що в соцмережах поширюють заклики радикалів до насильства і грабежів. Для захисту державних будівель залучать елітні підрозділи поліції, а силовики діятимуть жорстко й одразу затримуватимуть порушників.

У Міністерстві культури Франції підтвердили, що крім Лувру для відвідувачів тимчасово закриють музеї Орсе і Пікассо, а також Гран-Пале. Такі заходи вживають заради безпеки людей і збереження цінних творів мистецтва.

  • Тим часом 23 жовтня президент Франції Еммануель Макрон проводить зустріч зі студентськими організаціями і старшокласниками.
  • Черех протести довелося навіть перенести матч ПСЖ – Ліон на прохання префектури. Спортзахід мав відбутися у неділю, 25 жовтня. Тепер його проведуть у понеділок ввечері.
  • Поліція наразі дозволила протестувальникам масові акції у східній частині Парижу.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies