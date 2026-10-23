Франція вимагає припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі

Президент Макрон пропонує запровадити мораторій на удари в морі, щоб гарантувати безпеку цивільного судноплавства.

Удари по суднах у Чорному морі ставлять під загрозу експорт пшениці, зокрема української, і такі дії є абсолютно неприйнятними.

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після переговорів із партнерами у Стамбулі, передає «Укрінформ».

Очільник французького МЗС зазначив, що через атаки дронів поблизу морських кордонів Румунії та Болгарії під загрозою опинилося постачання зерна до багатьох країн, зокрема до Єгипту. Він нагадав про ініціативу президента Еммануеля Макрона запровадити мораторій на удари в Чорному морі, щоб гарантувати безпеку цивільного судноплавства.

Барро згадав і про останній інцидент 23 жовтня, коли внаслідок чергового удару в Чорному морі затонуло судно. За його словами, це вже восьмий подібний випадок за останні два тижні, який став прямим наслідком російської агресії проти України.

Для висловлення підтримки країнам, які потерпають від дій Росії, міністр вирушає до болгарської Варни і планує розмову з румунським колегою. Також учасники зустрічі в Стамбулі домовилися постійно консультуватися і разом захищати свободу судноплавства в Чорному й Червоному морях та Ормузькій протоці.