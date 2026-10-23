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Франція вимагає припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі

Президент Макрон пропонує запровадити мораторій на удари в морі, щоб гарантувати безпеку цивільного судноплавства.

Франція вимагає припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі
міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Удари по суднах у Чорному морі ставлять під загрозу експорт пшениці, зокрема української, і такі дії є абсолютно неприйнятними. 

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після переговорів із партнерами у Стамбулі, передає «Укрінформ».

Очільник французького МЗС зазначив, що через атаки дронів поблизу морських кордонів Румунії та Болгарії під загрозою опинилося постачання зерна до багатьох країн, зокрема до Єгипту. Він нагадав про ініціативу президента Еммануеля Макрона запровадити мораторій на удари в Чорному морі, щоб гарантувати безпеку цивільного судноплавства.

Барро згадав і про останній інцидент 23 жовтня, коли внаслідок чергового удару в Чорному морі затонуло судно. За його словами, це вже восьмий подібний випадок за останні два тижні, який став прямим наслідком російської агресії проти України.

Для висловлення підтримки країнам, які потерпають від дій Росії, міністр вирушає до болгарської Варни і планує розмову з румунським колегою. Також учасники зустрічі в Стамбулі домовилися постійно консультуватися і разом захищати свободу судноплавства в Чорному й Червоному морях та Ормузькій протоці.

  • Днями стало відомо, що НАТО залучить додаткові сили та засоби для розвідки і спостереження у регіоні Чорного моря через серію інцидентів із пошкодженням та затопленням суден поблизу узбережжя Болгарії та Румунії.
  • Раніше Європарламент закликав ЄС розглянути можливість проведення військово-морської операції в Чорному морі у відповідь на атаки проти цивільних торговельних суден. Євродепутати також запропонували використати невитрачені кошти інструменту SAFE для допомоги Румунії та Болгарії в протидії ворожим безпілотникам, які загрожують морському транспорту.
  • У п’ятницю, 23 жовтня, поблизу румунського узбережжя Чорного моря, ймовірно, що під удар безпілотників потрапило торговельне судно Khoryv під прапором Коморських островів. Воно перебувало приблизно за 13 морських миль від Констанци, за межами територіальних вод Румунії.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість через обстріл судна.
  • Тим часом Україна обговорює з європейськими партнерами можливість покриття додаткових транспортних витрат на експорт сільгосппродукції через віддалені порти Євросоюзу.
  • Через блокування Росією українських глибоководних портів на Чорному морі альтернативні шляхи дозволяють вивозити лише близько 2,5 млн тонн продукції на місяць, що становить половину від потреби. За таких обмежень Україна ризикує втратити можливість експортувати до 30 млн тонн агропродукції вартістю близько $10 млрд.
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