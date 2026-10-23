МКС закликає Євросоюз якнайшвидше захистити суд від американських санкцій

Невизначеність негативно впливає на роботу неурядових організацій, які допомагають суду збирати докази і підтримують потерпілих, зокрема в Україні.

Міжнародний кримінальний суд закликає Єврокомісію якнайшвидше надати чіткі інструкції щодо санкцій США, аби захистити установу від обмежень.

Про це заявив секретар МКС Освальдо Завала Гілер, передає Politico.

За його словами, відсутність чіткої позиції з боку Брюсселя залишає приватні компанії та неурядові організації в невизначеності щодо того, чи повинні вони дотримуватися санкцій Вашингтона та які ризики їх чекають у разі відмови.

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Адміністрація США запровадила перші обмеження проти прокурорів і суддів МКС у лютому 2025 року, а в жовтні оголосила про всеосяжні санкції, які мають набрати чинності у квітні наступного року.

Готуючись до обмежень, суд уже витратив шість місяців на відмову від американського програмного забезпечення, перейшовши на системи з відкритим кодом. Також протягом 20 місяців установа переводила свої фінансові операції у євро, аби повністю виключити використання долара й участь американських банків. Усіх співробітників зобов'язали відкрити рахунки у європейських банках.

У Гаазі закликають ЄС задіяти спеціальний механізм — так званий «захисний регламент», який забороняє європейським компаніям виконувати екстериторіальні санкції США.

Секретар МКС наголосив, що невизначеність уже негативно впливає на роботу неурядових організацій, які допомагають суду збирати докази і підтримують потерпілих, зокрема в Україні. Наразі Єврокомісія намагається вирішити питання через діалог із США, проте в суді наполягають, що діяти потрібно негайно.

Санкції США проти МКС: що відомо