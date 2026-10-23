МКС закликає Євросоюз якнайшвидше захистити суд від американських санкцій

Міжнародний кримінальний суд закликає Єврокомісію якнайшвидше надати чіткі інструкції щодо санкцій США, аби захистити установу від обмежень.
Про це заявив секретар МКС Освальдо Завала Гілер, передає Politico.
За його словами, відсутність чіткої позиції з боку Брюсселя залишає приватні компанії та неурядові організації в невизначеності щодо того, чи повинні вони дотримуватися санкцій Вашингтона та які ризики їх чекають у разі відмови.
Адміністрація США запровадила перші обмеження проти прокурорів і суддів МКС у лютому 2025 року, а в жовтні оголосила про всеосяжні санкції, які мають набрати чинності у квітні наступного року.
Готуючись до обмежень, суд уже витратив шість місяців на відмову від американського програмного забезпечення, перейшовши на системи з відкритим кодом. Також протягом 20 місяців установа переводила свої фінансові операції у євро, аби повністю виключити використання долара й участь американських банків. Усіх співробітників зобов'язали відкрити рахунки у європейських банках.
У Гаазі закликають ЄС задіяти спеціальний механізм — так званий «захисний регламент», який забороняє європейським компаніям виконувати екстериторіальні санкції США.
Секретар МКС наголосив, що невизначеність уже негативно впливає на роботу неурядових організацій, які допомагають суду збирати докази і підтримують потерпілих, зокрема в Україні. Наразі Єврокомісія намагається вирішити питання через діалог із США, проте в суді наполягають, що діяти потрібно негайно.
Санкції США проти МКС: що відомо
- Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує санкції проти представників Міжнародного кримінального суду на тлі розслідувань щодо дій Ізраїлю у Смузі Гази та ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
- Під санкції потрапили спеціальна доповідачка ООН з питань Палестини Франческа Альбанезе, вісім суддів МКС і троє прокурорів. Обмеження проти Альбанезе запровадили після її доповіді про діяльність великих компаній, які, за її оцінкою, сприяють порушенням прав палестинців.
- Білий дім також вимагає від МКС змінити установчий статут, щоб унеможливити розслідування, спрямовані проти Трампа та його найближчих помічників. Держдепартамент США продовжує опрацьовувати нові санкції, зокрема проти співробітників суду нижчого рівня, щоб домогтися припинення розслідувань щодо Гази.
- Речник Державного департаменту США Томмі Піготт заявив, що Вашингтон не дозволить, аби МКС порушував суверенітет країни або застосовував свою юрисдикцію до американських та ізраїльських громадян, як вважають у США, незаконно.
- Раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд вжив заходів для захисту від потенційних санкцій з боку США.
- Зокрема, у суді провели значну роботу для збереження автономності та мінімізації наслідків можливих обмежень у майбутньому.
- У жовтні 58 євродепутатів звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом захистити МКС від американських санкцій.