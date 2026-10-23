Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: загинула людина, є поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Одна людина загинула та шестеро поранені, серед них - троє дітей.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Вдень, 23 жовтня, війська РФ скинули на Краматорськ три «ФАБ-250». Під атакою опинився житловий квартал.

Внаслідок авіаудару загинула одна людина. Постраждали 6 цивільних – двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також троє дітей: дівчатка 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення.

В епіцентрі влучання пошкоджено 27 житлових будинків.