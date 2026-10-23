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Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: загинула людина, є поранені

Під обстрілом опинився житловий квартал.

Росіяни завдали авіаудару по Краматорську: загинула людина, є поранені
Наслідки обстрілу Краматорська 23 жовтня
Фото: Донецька обласна прокуратура/Telegram

Росіяни завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Одна людина загинула та шестеро поранені, серед них - троє дітей.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Вдень, 23 жовтня, війська РФ скинули на Краматорськ три «ФАБ-250». Під атакою опинився житловий квартал.

Внаслідок авіаудару загинула одна людина. Постраждали 6 цивільних – двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також троє дітей: дівчатка 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців. 

У постраждалих діагностували мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. 

В епіцентрі влучання пошкоджено 27 житлових будинків.

  • 23 жовтня росіяни завдали чергового авіаудару по Словʼянську. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхові будинки, автівки, магазин. Постраждали двоє людей.
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