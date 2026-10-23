Бойові дії на Донеччині, 159 бойових зіткнень, ворожі обстріли, домовленість щодо локального припинення вогню в Олешках. Яким запам’ятається 1703-й день повномасштабної війни.

Україна повернула з російського полону 270 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, зокрема воїни "Азову", прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту, а також дев’ять цивільних.

За словами президента, більшість звільнених захисників перебували в полоні ще з 2022 року. Більшість із них захищали Маріуполь.

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Також додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках. Багатьох із них незаконно засудили в Росії.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, цього разу вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових.

Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63.

Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року, йдеться в заяві Білого дому.

Згідно із заявою, перша леді США Меланія Трамп та її представник працювали безпосередньо з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню. Сторони визначили цілі домовленості, технічні процедури, терміни та порядок її реалізації.

Меланія Трамп повідомила, що цивільні представники обох країн відвідуватимуть жителів Олешок удома, щоб визначити, якої допомоги вони потребують. Тим, хто захоче евакуюватися, обіцяють надати транспорт до обраного місця призначення – в Україну або Росію. Також, за її словами, до процесу залучать незалежну американську медійну організацію, яка супроводжуватиме російські та українські групи й документуватиме їхню роботу.

Як зазначається в заяві, про критичну ситуацію в Олешках Меланія Трамп дізналася під час приватної розмови на заході Fostering the Future Together у Нью-Йорку, який відбувався в межах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Після цього перша леді США використала канал комунікації з Росією та Україною, створений раніше під час повернення 34 дітей з окупації РФ.

Україна запроваджує режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області для проведення гуманітарної операції. Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Сили оборони України зроблять все можливе для забезпечення безпеки та порятунку мешканців Олешок, - йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 жовтня на фронті від початку доби відбулося 159 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 жовтня – в новині.

Російська армія атакувала приватний сектор Дніпра, там виникла пожежа.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблої людини. Кількість поранених через атаку росіян зросла до 8.

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників, повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони подякували Данії за оперативну відповідь на запит щодо додаткових боєприпасів. Відомство наголосило, що швидкість постачання безпосередньо впливає на можливості української ППО та захист населення від російських повітряних атак.

Столицю Росії вдень 23 жовтня масовано атакують дрони. Усі чотири аеропорти Москви тимчасово припинили обслуговування рейсів, повідомила Росавіація.

Докладніше – в новині.

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