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Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в Бєлгородській області РФ

Поблизу Шебекіна виведено з ладу вежу зв’язку з ретранслятором, який військові РФ використовували для забезпечення зв’язку та управління БпЛА.

Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв'язку в Бєлгородській області РФ
Фото: "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили вежу зв’язку в районі населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області РФ. Вежу з ретранслятором використовували для забезпечення зв’язку та управління БпЛА.

Про це рух повідомив у Telegram.

За даними "АТЕШ", на вежі був розміщений ретранслятор, який російські військові використовували для забезпечення стабільного зв’язку, передавання команд і управління ударними безпілотниками.

Знищення обладнання порушило роботу системи зв’язку, яку російські військові використовували для керування БпЛА.

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