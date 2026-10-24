Агенти партизанського руху "АТЕШ" знищили вежу зв’язку в районі населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області РФ. Вежу з ретранслятором використовували для забезпечення зв’язку та управління БпЛА.
Про це рух повідомив у Telegram.
За даними "АТЕШ", на вежі був розміщений ретранслятор, який російські військові використовували для забезпечення стабільного зв’язку, передавання команд і управління ударними безпілотниками.
Знищення обладнання порушило роботу системи зв’язку, яку російські військові використовували для керування БпЛА.