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На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро людей

Під ударами РФ опинилися Харків і 15 населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, автомобілі, будівлю цирку.

На Харківщині через російські обстріли постраждали семеро людей
наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнала 12-річна дівчинка. Ще троє людей – жінки віком 46 і 37 років та 13-річний хлопчик – отримали гостру реакцію на стрес. У селі Черкаські Тишки Циркунівської громади поранено чоловіків віком 57 і 52 роки. У селищі Близнюки гостру реакцію на стрес зафіксували в 39-річної жінки.

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Крім того, медики надали допомогу 9-річній дівчинці, яка дістала поранень 22 жовтня в Ізюмі.

Також уранці 24 жовтня армія РФ вдарила по Харкову. Унаслідок ворожого удару по Індустріальному району 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За інформацією обласної влади, російські війська атакували Слобідський та Основ’янський райони Харкова. Загалом по області застосували шість ракет, три керовані авіабомби, один безпілотник типу «Герань-2», два БпЛА «Молнія», п’ять FPV-дронів і 140 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено два цивільні підприємства, багатоквартирний і чотири приватні будинки, сім автомобілів, будівлю цирку, офісну будівлю, автозаправну станцію та гараж.

У Богодухівському районі, в Золочеві, пошкоджено приватний будинок і три автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджень зазнали приватний будинок у селі Яєчне, автомобіль у Новій Олександрівці, а також адміністративна будівля й гараж в Огурцівці.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок і господарську споруду в Осколі, п’ять приватних будинків і господарські споруди в Діброві, а також приватний будинок в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки в Дергачах, станцію технічного обслуговування та гаражі в Новій Водолазі.

У Лозівському районі в Златополі пошкоджено цивільне підприємство, вісім приватних і два багатоквартирні будинки. У Близнюках зазнали пошкоджень автозаправна станція та автомобіль.

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у селі Новий Бурлук і два приватні будинки в Лимані.

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