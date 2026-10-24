Росія атакувала енергетичну інфраструктуру та підприємство на Житомирщині

Загиблих і постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки ударів.

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Наслідки атаки РФ по Житомирщині

У ніч проти 24 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної та цивільної інфраструктури Житомирщини.

Про це повідомили в ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих ударів. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та документування воєнних злочинів Росії.