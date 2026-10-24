Росія атакувала енергетичну інфраструктуру та підприємство на Житомирщині

У ніч проти 24 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної та цивільної інфраструктури Житомирщини.
Про це повідомили в ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.
Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих ударів. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та документування воєнних злочинів Росії.
- Уночі 23 жовтня російська армія вдарила по енергетиці і цивільній інфраструктурі Житомирщини. Пошкоджені будинки. Виникли перебої зі свілом.