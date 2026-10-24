У Латвії знайшли уламки іноземного безпілотника

У Латвії виявили уламки іноземного безпілотника, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни ще 18 жовтня. Інцидент розслідують, також призначили службову перевірку.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії в соцмережі X.
Уламки безпілотника знайшли 24 жовтня в Ліепненській волості Алуксненського краю.
Ще 18 жовтня після після повідомлення про звук, схожий на вибух, почали пошук ймовірного дрона. До операції залучили Національні збройні сили та поліцію. Однак через два дні пошукові заходи призупинили, оскільки зібраних на той момент даних було недостатньо, щоб підтвердити обставини інциденту.
Після виявлення уламків правоохоронці продовжили з'ясовувати, що сталося.
- 18 жовтня Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт у повітряному просторі. Для його відстеження залучили винищувачі місії повітряної оборони НАТО. У Литві тимчасово обмежували польоти в аеропорту Каунаса, а в Латвії попередження отримали жителі кількох муніципалітетів. Згодом обидві країни скасували повітряну тривогу.
- За даними латвійських військових, унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, цивільна інфраструктура не зазнала пошкоджень.