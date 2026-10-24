Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

У Латвії знайшли уламки іноземного безпілотника

Дрон міг потрапити на територію країни ще 18 жовтня.

У Латвії знайшли уламки іноземного безпілотника
Ілюстративне фото
Фото: euro-security.info

У Латвії виявили уламки іноземного безпілотника, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни ще 18 жовтня. Інцидент розслідують, також призначили службову перевірку.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії в соцмережі X.

Уламки безпілотника знайшли 24 жовтня в Ліепненській волості Алуксненського краю. 

Ще 18 жовтня після після повідомлення про звук, схожий на вибух, почали пошук ймовірного дрона. До операції залучили Національні збройні сили та поліцію. Однак через два дні пошукові заходи призупинили, оскільки зібраних на той момент даних було недостатньо, щоб підтвердити обставини інциденту.

Після виявлення уламків правоохоронці продовжили з'ясовувати, що сталося.

  • 18 жовтня Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт у повітряному просторі. Для його відстеження залучили винищувачі місії повітряної оборони НАТО. У Литві тимчасово обмежували польоти в аеропорту Каунаса, а в Латвії попередження отримали жителі кількох муніципалітетів. Згодом обидві країни скасували повітряну тривогу.
  • За даними латвійських військових, унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, цивільна інфраструктура не зазнала пошкоджень. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies