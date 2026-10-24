У Латвії знайшли уламки іноземного безпілотника

Дрон міг потрапити на територію країни ще 18 жовтня.

У Латвії виявили уламки іноземного безпілотника, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни ще 18 жовтня. Інцидент розслідують, також призначили службову перевірку.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії в соцмережі X.

Уламки безпілотника знайшли 24 жовтня в Ліепненській волості Алуксненського краю.

Ще 18 жовтня після після повідомлення про звук, схожий на вибух, почали пошук ймовірного дрона. До операції залучили Національні збройні сили та поліцію. Однак через два дні пошукові заходи призупинили, оскільки зібраних на той момент даних було недостатньо, щоб підтвердити обставини інциденту.

Після виявлення уламків правоохоронці продовжили з'ясовувати, що сталося.