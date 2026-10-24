У Болгарії застрелили колишнього депутата Європарламенту

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У суботу в Софії у власному будинку застрелили голову Болгарської федерації тхеквондо та віцепрезидента Європейського союзу тхеквондо Славі Бінєва.

Як пише АР, про це повідомила поліція.

60-річний Славі Бінєв після успішної кар’єри бійця тхеквондо пішов у політику. Він став депутатом Національних зборів Болгарії, а згодом – депутатом Європейського парламенту, обраним за списками націоналістичних партій.

Реклама

Близько 10:30 ранку поліція отримала повідомлення про стрілянину. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили його тіло. Наразі триває розслідування.

Високопосадовець поліції Любомир Ніколов повідомив журналістам, що на автомагістралі за межами Софії затримали трьох підозрюваних. Двоє затриманих є громадянами Туреччини, а третій має болгарське посвідчення особи. Усі вони були озброєні. Водночас можливі мотиви злочину наразі не розкривають.

Місцеві ЗМІ повідомляли про діяльність Бінєва на початку 1990-х років, коли він був пов’язаний із групою, яка керувала кількома розважальними закладами в Софії. За повідомленнями медіа, ця група нібито була причетна до проституції, наркоторгівлі та торгівлі викраденими автомобілями.

Загибель Бінєва стала останнім випадком у новій серії резонансних убивств у країні. Вона збіглася із завершенням напруженої передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів, які мають відбутися в неділю.