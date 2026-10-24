На час проведення конференції до Таллінна прибудуть керівники держав і політики з різних країн, очільники компаній, представники міжнародних організацій і фінансових установ, ЄС та організацій громадянського суспільства.

Організація міжнародної конференції з відбудови України, яка наступного року відбудеться в Таллінні, коштуватиме Естонії 13,5 млн євро.

Про це пише мовник ERR.

«Згідно з рішенням уряду, бюджет конференції з відновлення України URC27 (Ukraine Recovery Conference) становить 13,5 млн євро», – підтвердив виданню керівник зі зв’язків із медіа конференції Реймо Рая.

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До організації заходу залучено майже всі міністерства та низку державних установ, які займаються змістовною і практичною підготовкою конференції. Для технічного забезпечення заходу створили окрему проєктну команду. Наразі вона складається з 16 осіб.

«Основні дні проведення конференції — 28–29 січня, але з нею пов’язано також кілька попередніх заходів. Найближчий із них – конференція Rebuild Ukraine, яка відбудеться 12–13 листопада у Варшаві. На її полях пройде інвестиційний форум ЄС – Україна, мета якого – залучити приватні інвестиції для відновлення України, підвищення її стійкості до криз і модернізації. Уряд Естонії на форумі представлятиме міністерка економіки та промисловості Лійна Вахтрас», – розповів Рая.

За його словами, запити від гостей, які планують приїхати до Естонії, надходять постійно, а низка важливих учасників уже підтвердила свою участь.

28–29 січня в Таллінні відбудеться конференція з відбудови України URC27 (Ukraine Recovery Conference). Її мета – об’єднати міжнародну підтримку відновлення України та залучити інвестиції.

Очікується, що на час проведення конференції до Таллінна прибудуть кілька тисяч гостей. Серед них – керівники держав і політики з різних країн, очільники компаній, представники міжнародних організацій і фінансових установ, Європейського Союзу та організацій громадянського суспільства.

З 2022 року Естонія бере участь у відбудові України, підтримуючи сотні проєктів. Десятки естонських компаній та організацій щодня долучаються до відновлення України й зміцнення її стійкості.