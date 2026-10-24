З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

У Естонії підрахували, що проведення конференції з відбудови України коштуватиме 13,5 млн євро

На час проведення конференції до Таллінна прибудуть керівники держав і політики з різних країн, очільники компаній, представники міжнародних організацій і фінансових установ, ЄС та організацій громадянського суспільства.

У Естонії підрахували, що проведення конференції з відбудови України коштуватиме 13,5 млн євро

Організація міжнародної конференції з відбудови України, яка наступного року відбудеться в Таллінні, коштуватиме Естонії 13,5 млн євро.

Про це пише мовник ERR

«Згідно з рішенням уряду, бюджет конференції з відновлення України URC27 (Ukraine Recovery Conference) становить 13,5 млн євро», – підтвердив виданню керівник зі зв’язків із медіа конференції Реймо Рая.

Реклама

До організації заходу залучено майже всі міністерства та низку державних установ, які займаються змістовною і практичною підготовкою конференції. Для технічного забезпечення заходу створили окрему проєктну команду. Наразі вона складається з 16 осіб. 

«Основні дні проведення конференції — 28–29 січня, але з нею пов’язано також кілька попередніх заходів. Найближчий із них – конференція Rebuild Ukraine, яка відбудеться 12–13 листопада у Варшаві. На її полях пройде інвестиційний форум ЄС – Україна, мета якого – залучити приватні інвестиції для відновлення України, підвищення її стійкості до криз і модернізації. Уряд Естонії на форумі представлятиме міністерка економіки та промисловості Лійна Вахтрас», – розповів Рая.

За його словами, запити від гостей, які планують приїхати до Естонії, надходять постійно, а низка важливих учасників уже підтвердила свою участь.

28–29 січня в Таллінні відбудеться конференція з відбудови України URC27 (Ukraine Recovery Conference). Її мета – об’єднати міжнародну підтримку відновлення України та залучити інвестиції.

Очікується, що на час проведення конференції до Таллінна прибудуть кілька тисяч гостей. Серед них – керівники держав і політики з різних країн, очільники компаній, представники міжнародних організацій і фінансових установ, Європейського Союзу та організацій громадянського суспільства.

З 2022 року Естонія бере участь у відбудові України, підтримуючи сотні проєктів. Десятки естонських компаній та організацій щодня долучаються до відновлення України й зміцнення її стійкості.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies