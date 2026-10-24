Кім, імовірно, прибув до китайського прикордонного міста Даньдун, перетнувши нещодавно відкритий міст, який сполучає дві країни.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Китай уперше за рік.

Як пише АР, про це повідомив у суботу уряд Південної Кореї.

За даними південнокорейських офіційних осіб, Кім, імовірно, прибув до китайського прикордонного міста Даньдун, перетнувши нещодавно відкритий міст, який сполучає дві країни.

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Експерти зазначають, що відкриття цього місяця Нового мосту через річку Ялуцзян стало важливим символом зміцнення відносин між двома державами та відображенням їхнього прагнення розширити торгівлю. Очікується, що мостом цілодобово рухатиметься транспорт в обох напрямках, зокрема контейнеровози та важкі вантажівки.

Північнокорейські та китайські державні ЗМІ не повідомляли про візит Кіма. У червні голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Пхеньян і зустрівся з північнокорейським лідером.

Під час їхнього саміту Сі заявив про готовність Пекіна розширювати двосторонню співпрацю в торгівлі, сільському господарстві, будівництві та технологіях. Кім, зі свого боку, назвав відносини з Китаєм одним із головних стратегічних пріоритетів.

Востаннє Кім відвідував Пекін у вересні 2025 року. Тоді він зустрівся із Сі Цзіньпіном і разом із Путіним та іншими іноземними лідерами спостерігав за військовим парадом.

Останнім часом Кім прагне зміцнити відносини з Китаєм, який є традиційним головним союзником Північної Кореї.