​FT: американські керівники залишили газовий проєкт на $25 млрд через звинувачення в таємному контролі з боку РФ

Йдеться про компанію Polar Train LNG, яка розробляє термінал для експорту газу на північному схилі Аляски.

Колишній генеральний директор американського проєкту з експорту газу вартістю 25 млрд доларів звинуватив російського енергетичного гіганта Novatek у таємному контролі над проєктом. Це спричинило масову відставку керівництва компанії через побоювання, що її діяльність порушує санкції США, пише Financial Times.

Компанія Polar Train LNG розробляє термінал для експорту газу на північному схилі Аляски. Проєкт є частиною ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на розширення американського експорту енергоносіїв до Азії та зміцнення позицій США на світових енергетичних ринках.

Проєкт започаткували за участю інвестора Джентрі Біча, який має зв’язки із сім’єю Дональда Трампа. За словами обізнаних із перебігом переговорів джерел, він також фігурував у переговорах на високому рівні між Вашингтоном і Москвою щодо потенційних ділових угод, які могли б допомогти домогтися завершення війни Росії проти України.

Polar LNG запустили в березні з планами переобладнати частково збудований газовий термінал Novatek для встановлення на Алясці. Компанія звернулася до органів контролю за дотриманням санкцій Міністерства фінансів США по дозвіл на переговори з російською групою, однак на той момент ще не отримала схвалення.

Американський генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл розповів FT, що виявив, що Novatek уже фінансувала проєкт і керувала його діяльністю, хоча необхідних дозволів ще не було отримано. Водночас повідомлення у WhatsApp нібито свідчать, що керівник Novatek Денис Соловйов обговорював фінансування та прискорення переказу коштів Polar Train LNG.

Polar Train LNG заявляє, що дотримується американського законодавства, а фінансування забезпечила Tech Wave, яка вже розпочала попередні інженерні роботи з американськими підрядниками. Подальша доля проєкту може залежати від політики адміністрації Трампа щодо Росії, оскільки президент США вже застосовував винятки із санкційних обмежень для Москви та домовлявся з Володимиром Путіним про імпорт мільйонів тонн російського дизельного пального.