Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

​FT: американські керівники залишили газовий проєкт на $25 млрд через звинувачення в таємному контролі з боку РФ

Йдеться про компанію Polar Train LNG, яка розробляє термінал для експорту газу на північному схилі Аляски. 

​FT: американські керівники залишили газовий проєкт на $25 млрд через звинувачення в таємному контролі з боку РФ
Фото: EPA/UPG

Колишній генеральний директор американського проєкту з експорту газу вартістю 25 млрд доларів звинуватив російського енергетичного гіганта Novatek у таємному контролі над проєктом. Це спричинило масову відставку керівництва компанії через побоювання, що її діяльність порушує санкції США, пише Financial Times

Компанія Polar Train LNG розробляє термінал для експорту газу на північному схилі Аляски. Проєкт є частиною ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на розширення американського експорту енергоносіїв до Азії та зміцнення позицій США на світових енергетичних ринках.

Проєкт започаткували за участю інвестора Джентрі Біча, який має зв’язки із сім’єю Дональда Трампа. За словами обізнаних із перебігом переговорів джерел, він також фігурував у переговорах на високому рівні між Вашингтоном і Москвою щодо потенційних ділових угод, які могли б допомогти домогтися завершення війни Росії проти України.

Polar LNG запустили в березні з планами переобладнати частково збудований газовий термінал Novatek для встановлення на Алясці. Компанія звернулася до органів контролю за дотриманням санкцій Міністерства фінансів США по дозвіл на переговори з російською групою, однак на той момент ще не отримала схвалення.

Американський генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл розповів FT, що виявив, що Novatek уже фінансувала проєкт і керувала його діяльністю, хоча необхідних дозволів ще не було отримано. Водночас повідомлення у WhatsApp нібито свідчать, що керівник Novatek Денис Соловйов обговорював фінансування та прискорення переказу коштів Polar Train LNG.  

Polar Train LNG заявляє, що дотримується американського законодавства, а фінансування забезпечила Tech Wave, яка вже розпочала попередні інженерні роботи з американськими підрядниками. Подальша доля проєкту може залежати від політики адміністрації Трампа щодо Росії, оскільки президент США вже застосовував винятки із санкційних обмежень для Москви та домовлявся з Володимиром Путіним про імпорт мільйонів тонн російського дизельного пального.

  • У вересні повідомлялося, що дві американські компанії намагаються реалізувати план президента США Дональда Трампа зі створення на Алясці великого центру експорту скрапленого природного газу (LNG).
  • Компанії Glenfarne Group і Polar LNG прагнуть залучити до $80 млрд фінансування для розвитку газових проєктів на Алясці. Передбачається, що вони постачатимуть LNG до Японії, Південної Кореї та інших азійських країн.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies