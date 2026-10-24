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Reuters: Трамп заявив, що США "займуться Кубою" після Ірану

Держсекретарю Рубіо доручили завершити домовленості з Гаваною.

Reuters: Трамп заявив, що США "займуться Кубою" після Ірану
Дональд Трамп в Ірландії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "взятися" за питання Куби після повернення з Ірану, а потім направити держсекретаря Марко Рубіо для завершення домовленостей.

Про це Трамп сказав 23 жовтня під час мітингу у Форт-Маєрсі, штат Флорида, пише Reuters.

"Ми займемося Кубою на зворотному шляху з Ірану... Потім ми відправимо туди Марко Рубіо, щоб він завершив угоду", – заявив Дональд Трамп.

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Наприкінці вересня Трамп висловлював сподівання, що США та Куба зможуть укласти угоду без застосування військової сили. Водночас його адміністрація раніше заявляла про намір домогтися зміни комуністичного уряду Куби.

На початку 2026 року США посилили обмеження на постачання нафти на Кубу. Це загострило енергетичну кризу на острові, де через дефіцит пального та зношену інфраструктуру почастішали перебої з електропостачанням.

Вашингтон зберігає торговельне ембарго щодо Куби понад 60 років. Тиск на Гавану посилився після того, як 3 січня американські військові захопили тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Водночас кубинська влада заявляє про готовність до переговорів. У вересні міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес під час Генеральної асамблеї ООН наголосив, що країна залишається відкритою до діалогу з Вашингтоном.

Контекст

Адміністрація Трампа відкрито заявляє, що її метою є зміна кубинського уряду. На початку року США запровадили нафтову блокаду проти Куби, що посилило проблеми країни з паливом та електропостачанням на тлі зношеної інфраструктури.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, Трамп назвав Кубу державою, що зазнала невдачі, та заявив, що "свобода прийде" на острів. Кубинська делегація залишила залу під час його промови.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у суботу, 26 вересня, заявив в ООН, що Гавана завжди буде відкрита до діалогу зі США. Він також наголосив, що Куба готова до торговельних і ділових відносин з американськими компаніями, водночас засудивши торговельне ембарго Вашингтона.

США зберігають ембарго проти Куби понад 60 років, а адміністрація Трампа останнім часом посилює тиск на Гавану.

У ЦРУ нещодавно створили таємну оперативну групу з питань Куби, пише New York Times з посиланням на джерела. До групи входять оперативники, які вербують та керують шпигунами, аналітики розвідки, фахівці із кібероперацій та спеціалісти із проведення таємних операцій впливу.

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