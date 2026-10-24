Ілон Маск звинуватив українську еліту в крадіжці міжнародної допомоги

Керівник компаній Tesla та SpaceX, найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск у власній мережі X заявив про існування в Україні "різниці між елітами та народом".

На думку першого трильйонера в історії людства, вона полягає в тому, що "еліти неймовірно розбагатіли завдяки сотням мільярдів, які спрямовуються в Україну, а діти простих людей потрапляють під призов, щоб померти в окопах".

Маск також стверджує, що частина міжнародної допомоги Україні, яка складається з коштів американських платників податків, через "низку методів відмивання грошей" потрапляє назад до США. Її нібито використовують для фінансування політиків, що "відстоюють інтереси України більше, ніж Америки".

У коментарях Маску дорікнули за те, що його пост виглядає, наче був написаний не бізнесменом, а російським диктатором Путіним.