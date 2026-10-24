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Сибіга обговорив з новим очільником МЗС Румунії безпеку в Чорноморському регіоні

Це перша розмова Андрія Сибіги з Даном Некулаеску.

Сибіга обговорив з новим очільником МЗС Румунії безпеку в Чорноморському регіоні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеним міністром закордонних справ Румунії Даном Некулаеску.

Про це повідомили на сайті Міністерства зовнішніх справ України.

"Румунія є важливим стратегічним партнером України, і ми маємо спільну вагому зацікавленість у безпеці та стабільності Чорноморського регіону", - зазначив Сибіга.

 Міністри обговорили, як розвивати співпрацю та спільно реагувати на зростаючі загрози в Чорноморському регіоні, йдеться зокрема про останню дронову атаку Росії на цивільне вантажне судно поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якої загинув громадянин України, а ще троє українських членів екіпажу зникли безвісти.

Форматом для подальшої роботи в цьому напрямі стане Одеський трикутник.

Сибіга та Некулаеску обговорили також роботу із захисту прав української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні. 

  • 20 жовтня парламент Румунії затвердив новий склад уряду на чолі з Лукою Нікулеску після тривалих суперечок між депутатами. Таким чином у країні завершилася політична криза, яка тривала понад п'ять місяців.
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